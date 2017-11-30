Экспорт растет: чем и с кем торгует Украина (инфографика)

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2017 года вырос на 18,5%, или на более чем 6 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 38,1 млрд долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

При этом поставки товаров за рубеж составили 82,3% от общего экспорта, предоставление услуг - 17,7%. Прирост поставок товаров составил 21,1% (5,4 млрд долл.), услуг - 9,8% (694,8 млн долл.).

В структуре экспорта наибольшую долю заняла продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (41,3%), металлургическая продукция (23%), продукция машиностроения (11,4%), а также минеральные продукты (9,5%).

В разрезе товарной структуры больше всего вырос объем поставок за рубеж руд и железных концентратов (на 694,8 млн долл.), подсолнечного масла (на 687,6 млн долл.), кукурузы (на 641,4 млн долл.), горячекатаного проката (на 312,8 млн долл.), семян рапса (на 312,3 млн долл.), ферросплавов (на 294,8 млн долл.), изолированных кабелей и проводов (на 154,6 млн долл.), сахара (на 136,2 млн долл.), экскурсионных круизных суден (на 118,2 млн долл.), холоднокатаного проката (на 111,5 млн долл.).

При этом рост экспорта наблюдался во всех отраслях промышленности, кроме продукции из древесины и бумажной массы (экспорт сократился на 0,5%).

В то же время, в структуре экспорта услуг доминировали транспортный сектор, который составил 55,9% от всех предоставленных за рубежом услуг. При этом 51,9% от предоставленных транспортных услуг пришлось на транспортировку нефти и газа. Также в структуре экспорта услуг значительную часть занимают информационные и компьютерные услуги (15,8%), а также услуги по переработке минеральных ресурсов (13,1%) и деловые услуги (8%).

Рост экспорта услуг в отчетном периоде был обеспечен за счет увеличения объемов предоставления туристических услуг (на 28,4%), услуг по переработке материальных ресурсов (на 24,3%), услуг частным лицам, культурных и рекреационных услуг (на 17,9%), транспортных услуг (на 14,3%), деловых услуг (на 11,8%), услуг по ремонту и техническому обслуживанию (на 2,8%), компьютерных и информационных услуг (на 0,1%). Вместе с тем, произошло уменьшение предоставления услуг в сфере строительства (на 63,2%), услуг по страхованию (на 41%), услуг по финансовой деятельности (на 16,2%), роялти и других услуг с использованием интеллектуальной собственности (на 8,8%), государственных и правительственных услуг (на 1,1%).

В отчетном периоде из 25 регионов Украины 19 областей увеличили объемы предоставления услуг на внешние рынки. Наибольший рост экспорта услуг за 9 месяцев 2017 продемонстрировали 6 регионов Украины, а именно - город Киев, Николаевская, Львовская, Харьковская, Днепропетровская и Киевская области.

Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров остается Европейский Союз - его совокупная доля составила 40,2%. Вместе с тем, рынки стран СНГ до сих пор являются традиционными для украинских производителей - за январь-сентябрь 2017 года доля экспорта украинских товаров на рынки СНГ составила 16,1%, при этом доля России составила 9,4%.

Объем украинского экспорта товаров в страны ЕС по итогам января-сентября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 2,8 млрд долл. (на 29,1%) - в стоимостном измерении это наибольший рост экспорта товаров среди всех партнеров Украины. В экспорте товаров в страны ЕС сохраняется положительная динамика по всем отраслям промышленности.

В ТОП-10 крупнейших стран-партнеров Украины, кроме ЕС и России, входит также Турция - на ее долю приходится 5,8% общего экспорта украинских товаров, Индия - 5,1%, Китай - 4,5%, Египет - 4,5%, Беларусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Иран - 1,4%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе-августе вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-сентябре 2017 года сведен с дефицитом на уровне 4,265 млрд долл., что на 8,1% выше дефицита за январь-сентябрь 2016 года на уровне 3,944 млрд долл.

Минэкономразвития в конце марта презентовало проект экспортной стратегии Украины. Экспортная стратегия разработана на 5 лет и предусматривает выполнение 56 первоочередных задач по развитию экспорта. При этом в разработке стратегии принимали участие более 40 государственных и негосударственных институций.