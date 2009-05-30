МВФ и ВБ предупреждают Украину о риске системного банковского кризиса

В Украине сохраняется риск перерастания сложной ситуации в отдельных банках в системный банковский кризис.

Об этом заявили председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 19 (747) 30 мая - 5 июня 2009 г.).

«Признаки напряжения значительно отличаются среди банков Украины, но остается риск того, что трудности, с которыми столкнулись отдельные банки, перерастут в системный банковский кризис», — отмечают международные эксперты.

По словам Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕРА, системный банковский кризис может начаться в случае падения доверия к банкам до того предела, когда вкладчики начинают считать, что ни один банк не является достаточно безопасным, и вместо перехода в другие банки вообще покидают банковскую систему.

«Степень такого губительного влияния обычно зависит от размера банков, имеющих острые проблемы с ликвидностью или платежеспособностью», — отмечают они.

Эксперты убеждены, что когда существует вероятность такого кризиса, государство обязано вмешаться и поддержать банковский сектор.

«Когда центральный банк предоставляет ликвидность финансовой системе, правительство, со своей стороны, использует бюджетные ресурсы для предоставления нового капитала, кредитов и (или) гарантий системным банкам, акционеры которых не способны мобилизовать дополнительный капитал», — поясняют они.

В такой ситуации перед органами власти предстают три основных задачи: возобновить доверие общества к банковской системе страны, защитить банковскую систему с наименьшими расходами для налогоплательщиков и укрепить банковскую систему, чтобы она стала более устойчивой к будущим кризисам, отмечают Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР