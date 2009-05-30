МВФ поддерживает рекапитализацию банков Украины

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают государственную программу рекапитализации банков, разработанную украинскими органами власти при поддержке международных финансовых учреждений.

Об этом заявили председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 19 (747) 30 мая - 5 июня 2009 г.).

«Национализация проблемных банков фактически является предметом дискуссий в других странах. Но в Украине потребности в капитале нескольких проблемных банков, имеющих системное значение, таковы, что государство неизбежно станет главным акционером. Более того, в специфических украинских условиях интересы государства как акционера будут наиболее защищенными, если оно сосредоточит в своих руках полный корпоративный контроль», — заявили международные эксперты.

Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР отметили, что государственная программа рекапитализации банков направлена на то, чтобы помочь банковской системе пережить нынешний период экономической нестабильности и вместе с тем обязать собственников банков отвечать за банковские убытки. В первую очередь, государство должно стать инвестором последней инстанции и обеспечить, чтобы государственные средства использовались прежде всего на удовлетворение претензий вкладчиков и обеспеченных кредиторов проблемных банков, отмечают они.

«Существующие собственники и необеспеченные кредиторы проблемных банков потеряют некоторую часть, а то и все свои инвестиции. После реструктуризации пассивов банки, воспользовавшиеся рекапитализацией, должны иметь доступ к ликвидности, которая будет предоставляться центральным банком, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание всех пассивов», — поясняют эксперты.

По их словам, согласно программе, после того как государство в лице правительства внесет капитал в системные банки, оно должно взять на себя полный контроль над ним и назначить новых руководителей, первоочередной задачей которых станет возобновление доступа вкладчиков к их средствам.

Когда доступ к депозитам будет возобновлен, а финансовое состояние банка стабилизируется, руководство должно максимально увеличить стоимость активов и подготовить банк к будущей продаже в частный сектор, отмечают международные эксперты.

«Эту программу считают необходимой именно сегодня, поскольку в нынешних рыночных условиях поступает недостаточно нового капитала от существующих владельцев или новых инвесторов в Украине и за рубежом. МВФ и Всемирный банк поддерживают эту программу как наименее затратный вариант укрепления украинской банковской системы», — заявили Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР.