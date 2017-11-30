Операция "спасти гривню": НБУ продал банкам $29 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 30 ноября, продал банкам 29,1 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1313 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 37,7 млн долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 13:30 установился на уровне 27,1428 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,14/27,17 грн/долл., что почти на 30 копеек ниже уровня начала недели.

Национальный банк Украины объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.