Суд подтвердил незаконность вывода из "Дельта Банка" 1,3 миллиарда гривень

Хозяйственный суд города Киева подтвердил незаконность передачи «Дельта Банком» имущественных прав по кредитным договорам на общую сумму 1,3 млрд грн компаниям, которые аффилированы с ритейлером по продаже электроники и бытовой техники.

Читайте такжеВ Фонде гарантирования назвали условие возвращения денег крупным вкладчикам "Дельта Банка"

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В сообщении отмечается, что до введения временной администрации «Дельта Банк» заключил договор о залоге имущественных прав по кредитам физлиц более чем на 830 млн грн, который обеспечивал выполнение банком обязательств перед компанией «Фламенко». Тогда предмет залога был оценен сторонами в 2,5 раза меньше стоимости имущественных прав.

Аналогичный договор был подписан также и с компанией «САВ-Дистрибьюшн» о переуступке права по кредитным договорам, заключенным банком с физическими лицами-заемщиками, общей стоимостью более 560 млн грн, и также был оценен в 2,5 раза меньше балансовой стоимости.

Фонд отметил, что уполномоченное лицо Фонда гарантирования обнаружило, что указанные договоры являются ничтожными, признаки ничтожности указанных договоров подтвердили и соответствующие решения Хозсуда Киева.

"Судебные решения (от 7 и 17 ноября – УНИАН), вступившие в законную силу, подтвердили принадлежность переданных в залог активов «Дельта Банку», что дает возможность осуществлять беспрепятственно их реализацию. Полученные средства будут использованы для погашения требований кредиторов банка", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.

Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация, а с 8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации финучреждения.