Украина и ООН подписали соглашение о партнерстве почти на $700 миллионов

Украина и Организация Объединенных Наций подписали рамочное соглашение о партнерстве на 2018-2022 годы с ожидаемым бюджетом в размере 675 млн долл. на реализацию проектов устойчивого развития.

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Соглашение было подписано первым вице-премьером - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым и координатором системы ООН в Украине Нилом Уокером в Киеве.

«От имени правительства и Украины благодарю Организацию Объединенных Наций за поддержку важнейших направлений развития Украины: экономического роста, чистой окружающей среды, социальной защиты и развития демократии. Благосостояние человека, его достойная жизнь в безопасной среде - ключевая цель реформ, которые сейчас проводит наша страна. Защита демократических ценностей, мира в Украине, Европе и всем мире - это общие задачи украинского правительства и наших международных партнеров. И эта чрезвычайная поддержка ООН является для нас важной и ценной», - сказал Кубив.

В свою очередь, Уокер отметил, что ООН планирует и в дальнейшем поддерживать Украину как на пути реформ, так и на пути поддержки демократии и свободы.

«Мы поддерживаем своими действиями принцип Целей устойчивого развития «не оставить никого позади». Подписание этого документа является захватывающим моментом: ООН имеет доказанную способность достигать тех результатов, которые являются основой инклюзивных, мирных и процветающих обществ», - сказал он.

При этом ключевыми направлениями сотрудничества Украины и ООН в рамках программы станут устойчивый экономический рост, окружающая среда, занятость, равный доступ к инклюзивным услугам и социальной защите, демократическое госуправление, верховенство права, безопасность граждан, социальное единство и восстановление востока страны.

Как сообщал УНИАН, Украина согласно целям устойчивого развития ООН должна достичь двукратного экономического роста в течение следующих десяти лет для сокращения бедности и гармоничного развития общества.