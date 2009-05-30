Баффет выставил на аукцион обед с собой

Миллиардер Уоррен Баффет (Warren Buffett) снова выставил на аукцион возможность пообедать с ним в Нью-Йорке, чтобы оказать финансовую поддержку благотворительной организации, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Средства, вырученные на 10-м ежегодном аукционе, достанутся благотворительному фонду Glide Foundationиз Сан-Франциско. Аукцион пройдет 21-26 июня на EBay Inc. В прошлом году возможность пообедать с Баффетом выирал менеджер одного из китайских хедж-фондов Чжао Даньян (Zhao Danyang), предложивший за нее около $2,1 млрд. Победитель аукциона может привести с собой на обед в одну из закусочных Нью-Йорка шесть человек.

Фонд Glide получит все доходы от аукциона. Покойная первая жена миллиардера, Сьюзан Баффет (Susan Buffett) была волонтером в фонде, помогающем беднякам в получении профессиональной подготовки, медицинской помощи и продовольствия. В своем заявлении на Ebay Баффет назвал Glide "пожалуй, самой эффективной организацией для людей, от которых отвернулась удача".