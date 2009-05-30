В США запретили слабым банкам повышать процентные ставки

Американским банкам, которые с трудом удерживаются на плаву, не разрешат агрессивно повышать процентные ставки для привлечения денег клиентов, заявила 29 мая Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC), сообщает Reuters.

На своем заседании в пятницу FDIC проголосовала за запрет на выплату процентных ставок, "значительно превышающих" рыночные ставки, если капитализация банка недостаточна. Новое правило точнее определяет, какие рыночные ставки считаются нормой.

Корпорация также завершила разработку правила, расширяющего программу кредитных гарантий FDIC, в которую теперь включаются конвертируемые облигации. В феврале FDIC приняла временное правило, расширяющее программу, призванную поддержать уверенность банков.

Правило о процентных ставках принято в момент, когда многие региональные банки страдают от бремени безнадежных долгов и кредитных убытков. Некоторым проблемным банкам, вероятно, будет оказана помощь, тогда как другие присоединятся к 36 американским банкам, обанкротившимся с начала нынешнего года.