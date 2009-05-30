ВБ: Антикризисные программы неэффективны

13:26, 30 мая 2009
Финансы
0

Для реальной экономики

Президент Всемирного банка Роберт Зелик (Robert Zoellick) предупредил, что принятые правительствами финансово-бюджетные антикризисные программы не могут радикально изменить ситуацию в реальной экономике, а рост безработицы грозит политическими выступлениями по всему миру, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

"Хотя стимулирование дало толчок, оно подобно карамели, если кредитную систему не заставить работать, - заявил Зелик в интервью Bloomberg Television. - При росте безработицы это, возможно, самая взрывоопасная политическая проблема".

Зелик сказал, что доллар останется основной глобальной валютой "в течение длительного времени", и напомнил, что инвесторы обращаются к доллару как к безопасной гавани в самые тяжелые периоды финансовых кризисов. Заявления китайских чиновников, призывающих ввести новую глобальную валюту, в большей степени свидетельствуют о желании этой страны высвободить свои финансовые потоки, считает Зелик. Он добавил, что антикризисная программа Китая стимулировала рост экономики страны, который "возможно, даже немного превышает прогнозы".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter