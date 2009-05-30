ВБ: Антикризисные программы неэффективны

Президент Всемирного банка Роберт Зелик (Robert Zoellick) предупредил, что принятые правительствами финансово-бюджетные антикризисные программы не могут радикально изменить ситуацию в реальной экономике, а рост безработицы грозит политическими выступлениями по всему миру, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

"Хотя стимулирование дало толчок, оно подобно карамели, если кредитную систему не заставить работать, - заявил Зелик в интервью Bloomberg Television. - При росте безработицы это, возможно, самая взрывоопасная политическая проблема".

Зелик сказал, что доллар останется основной глобальной валютой "в течение длительного времени", и напомнил, что инвесторы обращаются к доллару как к безопасной гавани в самые тяжелые периоды финансовых кризисов. Заявления китайских чиновников, призывающих ввести новую глобальную валюту, в большей степени свидетельствуют о желании этой страны высвободить свои финансовые потоки, считает Зелик. Он добавил, что антикризисная программа Китая стимулировала рост экономики страны, который "возможно, даже немного превышает прогнозы".