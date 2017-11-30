Валютные качели: гривня укрепилась к доллару, но опустилась к евро

В четверг, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,22/32,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1558 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 678 сделок на сумму 485,58 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов четверга установились на уровне 27,14/27,17 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,12/32,15 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.