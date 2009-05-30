Рост цен на серебро в мае был рекордным

В мае зафиксирован рекордный за 22 года рост цен на серебро. Цена на золото также выросла на фоне снижения курса американского доллара. Это также связано с инфляционными опасениями и надеждами на восстановление экономики, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подорожали 1,8% до $978,80 за тройскую унцию. За месяц цена на золото выросла на 9,8%, что является самым высоким показателем с ноября прошлого года.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 3% на отметке $15,61 за тройскую унцию. За месяц цена на серебро взлетела на 26,6%. В последний раз такой рост был зафиксирован в апреле 1987 года.

Июльский контракт на поставку платины подорожал на 4% до $1196 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия вырос на 1,7% до $236,05 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 2,8% на отметке $2,1975 за фунт.

Серебро активно используется в промышленных целях, но кроме этого металл является неплохим инструментом для инвесторов, опасающихся инфляции. Серебро используется в фотографии, медицинском оборудовании и солнечной энергетике.

“Мы сейчас наблюдем, что инвесторы оптимистично оценивают перспективы восстановления экономики. Таким образом, перспективы цен на серебро должны быть менее пессимистичными, что и отражается в котировках фьючерсов”, - цитирует Dow Jones Newswires Джефри Кристиана, управляющего директора CPM Group.

Макроэкономические показатели, опубликованные в пятницу, укрепили уверенность инвесторов в возможности восстановления экономики. Падение валового внутреннего продукта США в I квартале 2009 г. по второй предварительной оценке составил 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Согласно первой предварительной оценке, опубликованной 29 апреля, ВВП Соединенных Штатов упал в минувшем квартале на 6,1%.

Результаты I квартала оказались намного лучше показателей последнего квартала прошлого года, когда ВВП США снизился на 6,3%.

Кристиан отметил, что цены на серебро резко обвалились во второй половине прошлого года в связи со спадов в экономике, причем падение цен на нефть намного опередило снижение цен на золото.

“С этой точки зрения, серебро сейчас наверстывает упущенное”, - отметил Кристиан.