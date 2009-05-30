ЕБРР: почти половина внешних выплат банков Украины будет отложена

Украинские банки смогут договориться о переносе на более поздние сроки 10 млрд долл. внешних выплат, приходящихся на 2009 год, при их общем объеме на этот год около 21 млрд. долл., сообщает Finance.

Такую оценку дала старший банкир представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Анна Токарз.

На форуме, посвященном частным инвестициям в Украину и организованном в Киеве в пятницу Райффайзен Банком Аваль и Raiffeisen Investment, она аргументировала такой прогноз ожиданиями, что большинство материнских иностранных банков пролонгирует выданные ими своим "дочкам" в Украине кредиты.

Токарз также продемонстрировала прогноз Международного валютного фонда, согласно которому банки с иностранным капиталом отсрочат 90% всех внешних выплат, приходящихся на текущий год, тогда как местные банки - лишь 20%. По мнению МВФ, уровень пролонгации долгов для корпораций составит 85%, в том числе для мультинациональных - 100%, остальных - 70%.

Согласно обнародованным данным, в целом по стране удастся перенести на более поздние сроки 80% всех приходящихся на текущий год выплат, а с учетом торговых кредитов - 70%, считают в МВФ. По сравнению с предыдущим ноябрьским прогнозом, Фонд ухудшил свою оценку этих двух показателей соответственно на 5 и 10 процентных пунктов.

Токарз подчеркнула, что ЕБРР намерен оказать существенную поддержку банковскому сектору Украины. По ее словам, в 2009 году банк намерен увеличить объем новых проектов в Украине по сравнению с показателем за 2008 год на 15% - более чем до EUR1 млрд, из которых в банковский сектор будет направлено около половины.

По ее словам, банк в этом году уже одобрил выделение кредитов на $250 млн для Укрэксимбанка и $100 млн для Укрсоцбанка, а в настоящее время рассматривает возможность выделения средств УкрСиббанку, Мегабанку и ПроКредит банку, а в целом готов поддерживать всех своих 13 клиентов в этом секторе, на которых приходится 35% активов банковской системы страны.

Она также сообщила, что ЕБРР уже одобрил решение о выделении EUR2,4 млн технической помощи Министерству финансов Украины для реализации программы рекапитализации банков и готов предоставить ее, когда потребуется. По ее словам, прошедшая накануне встреча у первого вице-премьера Григория Немыри с участием главы Совета НБУ Петра Порошенко показала высокую степень готовности программы рекапитализации.

Среди проблем, Токарз выделила невозможность кредитования украинских клиентов в национальной валюте и затягивание разрешения этого вопроса украинской стороной. Она пояснила, что клиенты банка опасаются валютных рисков.

Согласно выступлению, ЕБРР также надеется на отмену постановлений Нацбанка №107 и №109 о введение требования по формированию резервов под валютные кредиты в гривне.