Нацбанк подсчитал дефицит внешней торговли Украины – почти $5 миллиардов

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-октябре 2017 года сведен с дефицитом на уровне 4,998 млрд долл., что на 14,6% больше дефицита за январь-октябрь 2016 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 30,2% - до 7,012 млрд долл., профицит внешней торговли услугами вырос в 2 раза – до 2,014 млрд долл.

По данным НБУ, в октябре дефицит внешней торговли составил 746 млн долл., в том числе дефицит торговли товарами – 991 млн долл., профицит торговли услугами – 245 млн долл.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз меньше профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.