Профицит платежного баланса Украины превысил $2 миллиарда

Платежный баланс Украины в январе-октябре 2017 года сведен с профицитом на уровне 2,074 млрд долл., что в 1,9 раза больше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,067 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в октябре платежный баланс сведен с профицитом 155 млн долл., что в 1,7 раза больше профицита годом ранее.

Согласно данным НБУ, дефицит счета текущих операций составил 408 млн долл. в октябре и 3,275 млрд долл. – в январе-октябре 2017 года.

Поступления по финансовому счету составили 563 млн долл. в октябре и 5,338 млрд долл. – в январе-октябре.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 млн долл. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 млрд долл. в 2014 году.