НБУ отозвал лицензию у еще одного банка

Национальный банк Украины отозвал у банка «Финансовый партнер» банковскую лицензию, генеральную лицензию на проведение валютных операций и исключил банк из Государственного реестра банков.

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Как сообщается на сайте НБУ, банк «Финансовый партнер» прекратил банковскую деятельность без ликвидации в рамках Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», согласно которому финучреждение обязано в течение трех рабочих дней обратиться к государственному регистратору для регистрации этих изменений.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн. Национальный банк установил для банков график докапитализации до этой отметки, в том числе обязал финучреждения увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

На практике требования НБУ оказались неподъемными для ряда банков, а также у регулятора возникли вопросы к источникам происхождения средств для докапитализации некоторых акционеров, в результате Национальный банк уже принял несколько решений о выведении финучреждений с рынка за невыполнение требований о докапитализации.

23 марта Верховная Рада приняла Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе. Пока о желании воспользоваться возможностями этого закона заявили всего несколько банков, включая «Апекс-Банк», «Финансовый партнер», «Промышленно-финансовый банк».

В начале октября в Национальном банке заявили о планах пересмотреть график обязательной докапитализации небольших банков, растянув его на более длительный срок.