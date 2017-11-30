Что ждет гривню в первый день зимы: НБУ опустил официальный курс нацвалюты

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2715.5849 (30 ноября – 2701.3930)

100 EUR – 3217.6965 (30 ноября – 3194.9375)

10 RUR – 4.6356 (30 ноября – 4.6311)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,22/32,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.