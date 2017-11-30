НКРЭКУ разблокируют, чтобы комиссия сгенерировала Ахметову доход в размере 12,5 миллиарда гривень - эксперт

Предложения разблокировать работу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сократив кворум регулятора с четырех до двух человек, преследует цель как можно скорее сгенерировать дополнительный денежный поток в размере 12,5 млрд грн для теплоэлектростанций, 70% которых находятся в руках компании бизнесмена Рината Ахметова.

Такое мнение на странице в соцсети Facebook опубликовал эксперт в сфере энергетики, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус.

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«Когда же предлагается, чтобы решение принимали два члена из предусмотренного законом состава комиссии (7 членов), то это ярко показывает отношение к сути и природе вопроса. На первом месте стоит не построение института, а замысел, чтобы регулятор мог побыстрее поднять цену на электроэнергию и создать новый денежный поток в размере 12,5 млрд грн», - написал эксперт.

Герус также объяснил, что на сегодня работа НКРЭКУ заблокирована, поскольку в составе регулятора осталось всего лишь 3 члена, при этом полномочия одного из них уже истекли. По словам эксперта, «сторонники ничего особо не менять», предлагают внести изменения в закон об НКРЭКУ и сократить кворум (количество членов, которое будет достаточно для принятия какого-либо решения) до двух человек.

«Такие предложения - это не реформы, а пародия и имитация, подслащенная возможностью увеличить тарифный денежный поток и сами знаете для кого», - заявил Герус, добавив, что эти деньги будут направлены тепловой генерации.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года парламент принял закон о НКРЭКУ, согласно которому члены регулятора отбираются Конкурсной комиссией. В октябре-ноябре Верховная Рада, Кабмин и президент назначили членов Конкурсной комиссии.

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По словам члена Конкурсной комиссии Светланы Голиковой, требуется несколько месяцев, чтобы избрать нового члена НКРЭКУ.

Начиная с 13 ноября 2017 года на заседаниях регулятора нет кворума (4 человека), поэтому он не может принимать решения. Последнее заседание до прекращения полномочий двух членов (24 ноября) также не состоялось. В результате отсутствия кворума НКРЭКУ не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний (в том числе и для «Энергоатома»), оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний. 24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что работа регулятора заблокирована.

С 26 ноября, согласно законодательству, прекращаются полномочия двух членов регулятора - Бориса Цыганенко и Виктории Морозовой. 28 ноября президент уволил Цыганенко. Таким образом, на сегодня в составе регулятора остаются всего лишь два полномочных члена.

Ранее Герус также сообщал, согласно одному из последних проектов решения НКРЭКУ (который не был принят из-за отсутствия кворума) предполагалось пересмотреть оптовую рыночную цену на электроэнергию на 2018 год и предусмотреть рост среднего тарифа для тепловой генерации на 15%, что эквивалентно 12,5 млрд грн годового денежного потока.