Фонд гарантирования продлил ликвидацию трех банков - "ЮСБ банка", банка "Финансы и кредит" и банка "Контракт"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию "ЮСБ банка", банка "Финансы и кредит" и банка "Контракт". Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

Читайте такжеНБУ отменил "кризисное" постановление о запрете мер воздействия к банкам

Согласно сообщению, Фонд продлил ликвидацию "ЮСБ банка" на год до 27 декабря 2018 года, банка "Финансы и кредит" на два года до 17 декабря 2019 года и банка "Контракт" до 10 декабря 2018 года. Фонд также отмечает, что на соответствующий период продлены полномочия ликвидаторов банка.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решение о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 8 - в 2017 году.

По состоянию на 1 ноября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.