Нацбанк подсчитал, на сколько гривня опустилась к доллару и назвал причины

Национальная валюта Украины по результатам ноября девальвировала к доллару США по среднему официальному обменному курсу на 0,2%.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за ноябрь, опубликованном на сайте регулятора.

Нацбанк отметил, что в первой половине ноября на валютном рынке гривня укреплялась к доллару, однако в третьей декаде месяца восстановилось девальвационное давление в ответ на сезонное снижение поступлений экспортной выручки по отдельным группам товаров и рост спроса на валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса.

В то же время, на наличном валютном рынке возобновилось преобладание предложения валюты со стороны населения над спросом, который все еще оставался высоким из-за сезонного ухудшения курсовых ожиданий населения.

При этом, Нацбанк сохранял свое присутствие на валютном рынке с целью пополнение международных резервов и реагируя на чрезмерные колебания обменного курса. По итогам ноября регулятор купил на 139 млн долл. больше, чем продал, а с начала года объемы чистой покупки составили 1,4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл., что почти на 25 копеек ниже уровня начала недели.

Национальный банк Украины объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.