Что с гривней: нацвалюта начала зиму с укрепления после падения в последние дни осени

В пятницу, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,02/27,05 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,22/32,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 27,0332 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 88 сделок на сумму 49,40 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,22/32,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.