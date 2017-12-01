"Маски-шоу стоп": Порошенко подписал закон о защите бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 16 ноября закон об обязательной видео- и аудиофиксации обысков, обязательном доступе адвокатов к процессу обысков, а также о запрете изъятия первичной документации и серверов, на которых она хранится, который еще называют законом "маски-шоу стоп!".

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Как передает корреспондент УНИАН, президент подписал законопроект на встрече с бизнесом в Киеве.

«Это исторический момент, теперь права бизнеса во время проведения следственных действий будут полностью защищены», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» (регистрационный номер 7275), внесенный Кабинетом министров.

Законом, в частности, вводится обязательная видеофиксация проведения такого следственного действия как обыск, а также при рассмотрении ходатайств следственным судьей, за исключением решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий. При этом видеозапись, обеспеченная следователем, прокурором является неотъемлемым приложением к протоколу обыска. Вместе с тем предусмотрено право стороны защиты самостоятельно осуществлять видеофиксацию проведения обыска. В то же время такие лица предупреждаются об их обязанности не разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя, прокурора, а также об ответственности за разглашение таких сведений.

Кроме того, предложенные изменения в статью 236 УПК предусматривают право лица, в жилище или ином владении которого производится обыск, пользоваться правовой помощью адвоката на любой стадии его проведения.

Согласно закону, для защиты участников уголовного судопроизводства от необоснованного изъятия документов и компьютерной техники предлагается в статьях 160, 164, 165 УПК предусмотреть обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий, а в статье 168 УПК предусмотреть запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации без изъятия техники, на которой она хранится, с привлечением специалиста. Согласно закону, изготовленные надлежащим образом копии такой информации приравниваются к оригиналу с целью обеспечения их доказательной силы, что также позволит в значительной степени защитить интересы субъектов хозяйствования, которые страдают от фактического блокирования своей деятельности вследствие необоснованного изъятия компьютерной техники и серверного оборудования в рамках уголовного производства.

Законом предоставлено право заявителю получать выписку из ЕРДР по его заявлению или сообщению об уголовном правонарушении, а также установить обязанность следователя, прокурора предоставить такое извлечение через 24 часов с момента внесения сведений об уголовном правонарушении. Это позволит заявителям оперативно получать подтверждение факта начала досудебного расследования по их заявлениям или сообщениям об уголовных правонарушениях, или же обжаловать бездействие следователя, прокурора, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР в установленном законом порядке.

Законом определено, что лицо, в отношении которого (в том числе его имущества) осуществляются процессуальные действия, и которое не является стороной уголовного производства, имеет право заявлять ходатайство об осуществлении уголовного производства в разумные сроки и обжаловать, в частности, нарушение таких сроков.

Дополнен перечень оснований для закрытия уголовного производства. В частности, уголовное производство закрывается в случае наличия не отмененного постановления следователя, прокурора о прекращении уголовного производства.

Законом установлены дополнительные гарантии защиты лица, в жилище или ином владении которого проведен обыск с применением видеофиксации, от разглашения сведений о личной и семейной жизни или обстоятельств, унижающих достоинство человека. Установлено, что с целью подготовки к судебному разбирательству суд рассматривает ходатайства участников судебного производства о проведении судебного разбирательства в закрытом судебном заседании.