Литвин: Завтра Согласительный совет рассмотрит кадровые вопросы

Во вторник, 2 июня, в Верховной Раде планируется провести Согласительный совет лидеров фракций относительно возможности рассмотрения в сессионном зале кадровых вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, «именно на этот Согласительный совет будут вынесены все чувствительные вопросы».

В.ЛИТВИН напомнил, что уже сегодня звучит требование отправить в отставку министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА. В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, ему на подпись пока не поступал соответствующий проект постановления.

Председатель ВР также заметил, что все кадровые вопросы будут рассматриваться в сессионном зале, только если гарантированно найдутся голоса для принятия соответствующих решений.