Гройсман назвал дату рассмотрения парламентом госбюджета-2018

Закон о государственном бюджете на 2018 год будет рассмотрен парламентом во втором чтении на следующей неделе, 7 декабря.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций.

По его словам, это должно окончательно ликвидировать традицию принятия госбюджета «под елочку».

«Мы вчера доработали параметры бюджета и 7 декабря выйдем на рассмотрение бюджета парламентом, без каких либо сюрпризов для украинского бизнеса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

Полный текст госбюджета-2018 с поправками пока не обнародован, однако Министерство финансов обещало подготовить проект ко второму чтению к концу ноября.