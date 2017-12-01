Днепропетровщина одной из первых в Украине приняла бюджет на 2018 год – Валентин Резниченко

Днепропетровщина одной из первых в Украине приняла областной бюджет-2018 - «за» проголосовали 99 депутатов из 100 присутствующих в зале. Смета свидетельствует: это будет год роста для региона. Область намерена ремонтировать дороги, строить садики, обновлять школы, воплощать новые природоохранные проекты. В целом, на развитие региона в бюджете 2018 года предусмотрели почти в 1,5 раза больше средств, чем в 2017-м. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Днепропетровщина приняла областной бюджет одной из первых в стране, еще до принятия всеукраинского сметы. Такую возможность дает Бюджетный кодекс, и мы пользуемся ею уже третий год подряд. 2018-й станет для области годом роста. Акцент сделаем на строительстве новых и реконструкции старых социальных объектов. Будет еще больше отремонтированных дорог, реконструированных школ и садиков, реализованных природоохранных проектов. Наращивать темпы развития инфраструктуры Днепропетровщины - задача Президента Украины Петра Порошенко», - рассказал Резниченко.

В 2018 году на развитие Днепропетровщины потратят почти в 1,5 раза больше, чем в этом году – 2,2 млрдгрн. По сравнению с 2017-м, на ремонт дорог предусмотрено на 60% больше средств. На столько же вырастут расходы на реконструкцию и строительство социальных объектов. На школы, детские сады, больницы, стадионы, жилье, благоустройство населенных пунктов потратят более миллиарда гривен. В целом, планируется воплощение более 200 инфраструктурных проектов.

«Днепропетровщина приняла основную смету вовремя. Это означает, что в 2018 году мы не будем жить на 1/12 нынешней сметы, не будем ждать до весны, чтобы начать тендерные процедуры. К воплощению важных инфраструктурных проектов приступим уже с 1 января», - акцентировал глава области.

В областном бюджете-2018 предусмотрели рост всех социально защищенных расходов, в частности, определенное Кабмином повышение зарплаты. В следующем году минимальная заработная плата вырастет на 16,4%, у педагогов - на 25%. Расходы на зарплаты, пенсии, стипендии, питание в больницах, медикаменты и энергоносители увеличатся почти на 19%.

Над проектом бюджета Днепропетровская ОГАработала полгода.