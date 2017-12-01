Порошенко хочет продлить мораторий на проверки бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым продлить на 2018 год действие моратория на проверки бизнеса, который заканчивается в 2017 году.

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Об этом глава государства заявил на встрече с бизнесом в Киеве.

"Я считаю, что мораторий нужно продлить, или по крайней мере проанализировать это решение... В то же время нужно активизировать реформу контролирующих органов", - сказал президент.