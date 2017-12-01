Порошенко заявил, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 1,8 миллиарда евро

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 млрд евро.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве.

«Только что вышло комюнике Европейской комиссии по итогу моих переговоров во время саммита Восточного партнерства. Хочу подчеркнуть, что переговоры были очень непростыми. Очень непростыми. Президент Еврокомиссии, еврокомиссары в той сложной бюджетной ситуации, в которой сейчас пребывает Европейский Союз, приняли важное для Украины решение - решение о предоставлении Украине четвертого транша макрофинансовой помощи. Объем его, как я и говорил, 1,8 млрд евро», - сказал президент.

В то же время в коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии, отмечается, что Украина не выполнила условия получения третьего транша в 600 млн евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи.

«Четыре меры, связанные с третьим траншем действующей программы макрофинансовой помощи, остаются невыполненными. На этом фоне Еврокомиссия не может выделить последний транш в рамках действующей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих сферах, где был достигнут прогресс, и завершить меры в рамках действующей программы с поддержкой всех заинтересованных сторон», - говорится в сообщении ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что во время встречи Петра Порошенко с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе 24 ноября украинская сторона выразила заинтересованность в дальнейшей макрофинансовой помощи.

«С украинской стороны придание реформам импульса и противостояние внутреннему противодействую для разворота важных реформ будет критически важным, особенно в ближайшие месяцы. Комиссия готова оценить актуальность последующей макрофинансовой помощи, и, если решение будет позитивным, представить предложение о новой макрофинансовой помощи в начале 2018 года. Необходимо провести экономическую оценку, в том числе потребности во внешнем финансировании, и необходимо будет разработать детали этого предложения. Кроме того, важно обеспечить выполнение программы МВФ. Любое предложение будет подлежать одобрению Европейского парламента и Совета ЕС в соответствии с нормальной законодательной практикой», - подчеркнули в ЕК.

При этом в коммюнике не говорится о выделении транша макрофинансовой помощи либо объеме новой программы.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 млрд евро.

Однако выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

Условие Евросоюза о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года. По мнению европейской стороны, стремление украинских властей запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой леса и продажей древесины, противоречит Соглашению об ассоциации и не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины продолжается, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины.

В связи с этим в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт древесины как не выполнивший своей прямой функции, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также выработать стратегию восстановления лесов. При этом в представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета. В апреле Украина получила очередной транша. Однако для получения следующего транша отмена моратория на экспорт была обязательной, о чем неоднократно сообщали в представительстве ЕС.

После саммита Восточного партнерства в конце ноября президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины, однако ее детали озвучены не были.