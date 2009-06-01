Ющенко отправился в Ватикан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневный официальный визит в Ватикан.

Как сообщает пресс-служба Президента, в рамках визита состоится аудиенция главы Украинского государства у Папы Римского БЕНЕДИКТА ХVI, а также встреча с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

Программой визита предусмотрена встреча Президента Украины со студентами и семинаристами Украинской Папской коллегии - ведущего и старейшего учебного заведения Украинской греко-католической церкви в Риме.

Коллегия является не только одной из главных организаций украинской религиозной общины за пределами Родины, но и центром украинского студенчества, которое получает высшее богословское образование в Риме.

На встрече с Президентом в Украинской Папской коллегии также будут присутствовать украинские студенты и семинаристы - представители разных украинских конфессий, учащиеся в Папских высших учебных заведениях.

В.ЮЩЕНКО в Ватикане также посетит могилу Папы Римского Иоанна Павла II в гротах Собора Святого Петра.