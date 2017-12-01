Вкладчикам банка "Богуслав" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 1 декабря, начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособного банка "Богуслав".

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Как сообщается на сайте Фонда, выплаты проводятся по первой части общего реестра вкладчиков, в которую не вошли суммы по карточным счетам в связи с неполучением в полном объеме информации о проведенных по ним операциям платежной системой (внутригосударственной и международной).

По информации Фонда, для получения возмещения вкладчики банка могут обращаться в отделения любого из банков-агентов Фонда, включая "ПриватБанк", "Идея банк", "Ощадбанк", "Правэкс-банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Пивденный".

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 6 ноября признал неплатежеспособным банк "Богуслав" за невыполнение требований о докапитализации.

По информации НБУ, владельцами существенного участия финучреждения были Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.