Немецкий банк Hypo Real Estate требует новых вливаний

Кризисный ипотечный банк Hypo Real Estate (HRE) нуждается в дополнительной многомиллиардной помощи от правительства ФРГ. Даже после увеличения объема основного капитала, о котором акционеры планируют договориться во вторник, 2 июня, банк будет нуждаться в дополнительных финансовых вливаниях, заявил председатель правления HRE Аксель Виандт (Axel Wieandt) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщает "Немецкая волна". "Без государственной помощи мы не сможем продолжать работу", - предупредил он.

Аксель ВиандтОдновременно Аксель Виандт выразил мнение о целесообразности изменения названия кредитного института. Он констатировал, что имидж Hypo Real Estate особенно сильно пострадал внутри Германии, и поэтому правление подумывает об альтернативных названиях.

Между тем национализация HRE вступила в решающую фазу.

2 июня акционеры на внеочередном общем собрании в Мюнхене будут голосовать по планам федерального правительства об увеличении объема основного капитала банка. В результате государство должно получить 90 процентов акций HRE.

Крупный американский инвестор Дж. Кристофер Флауэрс уже заявил, что он не будет голосовать в поддержку этих планов. "Мы не поддержим запланированное федеральным правительством увеличение объема основного капитала", - указал он в интервью газете Welt am Sonntag. Флауэрс, однако, отметил, что пока не принято решения и о том, чтобы голосовать против или воздержаться. "Мы рассматриваем обе опции. В конечном счете, все зависит от хода собрания акционеров", - пояснил он.

В ходе общего заседания акционеров правительство намерено провести решение об увеличении объема основного капитала HRE на сумму до 5,6 миллиарда евро. При этом все другие акционеры должны быть лишены возможности приобретать новые акции. Единственным покупателем должно остаться правительство ФРГ, которому в результате будет принадлежать не менее 90 процентов HRE.

Это позволит правительству без особых юридических трудностей вытеснить оставшихся акционеров с помощью так называемой процедуры "выдавливания".

Дж. Кристофер ФлауэрсBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Дж. Кристофер ФлауэрсДо сих пор государству с помощью выкупа акций по повышенной цене удалось приобрести только 47 процентов акций HRE. Это означает, что теоретически оно может проиграть голосование 2 июня об увеличении объема основного капитала.

Однако для того чтобы это произошло, на общем собрании должны присутствовать не менее 95 процентов всех акционеров и голосовать против правительства. Такой вариант, однако, представляется крайне маловероятным.

Дж. Кристофер Флауэерс – один из наиболее резких критиков планов полной национализации HRE – уже многократно подчеркивал, что он не будет продавать свои акции. Возглавляемые Флауэрсом дольщики в настоящее время контролируют 14 процентов банка.

Еще в преддверии общего собрания 2 июня от акционеров поступило более 20 встречных ходатайств. Акционеры призывают правительство ФРГ довольствоваться приобретением 90 процентов акций и отказаться от вытеснения последних дольщиков.

Однако на случай, если государство не прислушается к этим призывам, Флауэрс намерен потребовать от него компенсации, При этом он будет требовать уже не 1,39 евро за акцию, как правительство предлагало до сих пор, а за значительно более высокую цену.

Флауэрс уже готовится к возможному судебному иску. "Мы рассматриваем все варианты", - подчеркнул он, - "в том числе и юридические шаги".