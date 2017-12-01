Украина не получит от ЕС третий транш в 600 миллионов евро - заявление Еврокомиссии

Европейский Союз не выплатит Украине последний транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро в рамках утвержденной в 2015 году программы на 1,8 млрд евро, но готов рассмотреть вопрос о дальнейшей поддержке нашей страны при условии ускорения реформ.

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«Четыре обязательства, связанные с третьим и окончательным траншем этой программы, в настоящее время не выполнены. На этом фоне Комиссия не в состоянии выплатить последний транш в рамках текущей программы», - отмечается в сообщении на сайте Еврокомиссии в отношении программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины на 1,8 млрд евро, утвержденной в апреле 2015 года, по которой наша страна уже получила два транша на 1,2 млрд евро.

Как отмечается в сообщении, на встрече в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе 24 ноября президент Петр Порошенко выразил главе Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру заинтересованность в новой программе поддержки со стороны ЕС. «Со стороны Украины усиление импульса реформ и противодействие внутреннему давлению для разворота политики в отношении важных реформ будут иметь решающее значение, особенно в ближайшие месяцы», - подчеркнули в Еврокомиссии.

При этом в ЕК заявили о готовности оценить актуальность макрофинансовой помощи и, в случае целесообразности, предложить новую программу поддержки в начале 2018 года, однако отметили необходимость экономической оценки потребности во внешнем финансировании и подготовки деталей предложения.

«Кроме того, важно обеспечить, чтобы программа МВФ в стране оставалась на должном уровне. Любое предложение должно будет получить одобрение Европейского парламента и Совета ЕС в соответствии с нормативной законодательной практикой», - говорится в заявлении.

В ЕК призвали Украину сохранить импульс реформ в направлениях, где существует прогресс, и завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом в Киеве заявил, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 млрд евро, ссылаясь на коммюнике ЕК по итогу переговоров в ходе саммита Восточного партнерства.