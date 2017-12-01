Остаток денег на счете Госказначейства вырос на 11%

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2017 года составил 54,104 миллиарда гривень, что на 5,540 миллиарда гривень, или на 11,4% больше показателя на 1 ноября.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, текущий остаток в 3,8 раза выше показателя на начало года и в 2 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2017 года составил 48,564 миллиарда гривень.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.