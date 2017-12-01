Президент допускает отмену пошлин и отсрочку на год уплаты НДС

Президент Украины Петр Порошенко допускает отмену пошлин и отсрочку на год уплаты налога на добавленную стоимость для бизнеса при ввозе оборудования. Об этом глава государства заявил на встрече с бизнесом в Киеве.

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"Я не исключаю, что в ближайшее время мы обсудим с правительством не только отмену пошлин на ввоз оборудования во всех регионах, но и отсрочку на двенадцать месяцев уплаты НДС при ввозе оборудования", - сказал президент.

Премьер-министр Владимир Гройсман, присутствовавший на встрече, отметил, что отсрочка уплаты НДС может составить до 24 месяцев.

"Это абсолютно реально, и это позволит бизнесу сохранить оборотные средства для инвестиций", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, в 2017 году, в отличие от последних нескольких лет, значительная часть импорта носит инвестиционный характер - предприятия ввозят оборудование и другие капитальные средства производства для обновления основных фондов.

По данным Госстата, украинские предприятия в январе-сентябре 2017 года увеличили объем освоенных капитальных инвестиций на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 259,5 миллиарда гривень.