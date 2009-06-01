СБУ раскрыла конвертационный центр минимизации платежей в бюджет

Правоохранительные органы разоблачили деятельность подпольного конвертационного центра, который предоставлял услуги по минимизации платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сказал на брифинге председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО по итогам своей сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Президент заслушал доклад В.НАЛИВАЙЧЕНКО о последних результатах совместной деятельности Службы безопасности и Генеральной прокуратуры по борьбе с преступлениями в банковской сфере. Речь идет о раскрытии в результате масштабной спецоперации законспирированного конвертационного центра, который занимался противоправным переводом в наличные безналичных денежных средств и предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет около 300 предприятиям в разных регионах Украины.

Как проинформировал главу государства руководитель СБУ, разоблаченная преступная группа путем незаконного формирования налогового кредита и выведения валютных средств за границу в дальнейшем ввозила на территорию Украины товары по заниженной стоимости, используя с этой целью подконтрольные компании – нерезиденты.

По словам руководителя СБУ, соответствующая оперативно-разыскная работа была организована Службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой на выполнение поручения Президента по результатам совещания с банковскими учреждениями, НБУ, Государственной налоговой администрацией.

«Внимание было приковано в первую очередь к борьбе прокуратуры и СБУ с коррупцией в банковской сфере, прежде всего, незаконным выведением за границу бюджетных средств через фиктивные контракты, которые в дальнейшем использовались, в том числе и для финансирования контрабандной деятельности», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО и добавил, что самая большая опасность деятельности разоблаченной преступной группы заключалась также в том, что она подделывала векселя для незаконного возмещения НДС, фактически вымывая своими сделками средства из госбюджета.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, участие в незаконных сделках принимали 20 фиктивных предприятий, расчетные счета которых были открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Ежемесячный оборот средств предприятий, подконтрольных участникам «конвертационного центра», составлял около 30 млн. долларов.

Сейчас, отметил руководитель СБУ, в этих банковских учреждениях работают следственные группы, счета 20 фиктивных коммерческих структур арестованы. В результате проведенной операции, сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в частности был задержан курьер, у которого изъято свыше 500 тыс. грн. наличными и векселя фиктивных коммерческих структур на общую сумму 7,5 млн. грн., которые злоумышленники планировали использовать для незаконного возмещения НДС.

Руководитель СБУ особо отметил, что продолжается инкассаторская работа по выявлению объемов средств, которые еще планировались незаконно вывести за границу.

Как доложил Президенту руководитель СБУ, противоправная деятельность организованной преступной группы была задокументирована, материалы направлены в прокуратуру Днепровского района Киева, которая вчера возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – по факту служебного подлога и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц.

«Владельцы банков, по нашему твердому убеждению, знали о существовании фиктивных предприятий, фиктивных контрактов в своих банковских учреждениях – а следовательно, путем дальнейших следственных действий мы вместе с прокуратурой будем не только документировать, но и привлечем их к ответственности», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время брифинга, глава государства поручил СБУ безотлагательно (кроме расследования уголовного дела, которое осуществляют Генпрокуратура и Служба безопасности) организовать дальнейшую проверку того, каким образом созданы компании-нерезиденты, и совместно с финансовыми разведками других стран (США, Германия, Италия) начать процесс проверки и истребования соответствующей документации о финансовой деятельности отмеченных компаний-нерезидентов в офшорных зонах (Кипр, банки Литвы и Латвии).

Президент также поручил безотлагательно начать работу с НБУ по лишению банков, которые вели незаконную деятельность, валютных и других лицензий.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил информировать о ходе следствия иностранных партнеров (органы юстиции, прокуратуры, спецслужбы и тому подобное) и обеспечить встречную проверку с целью выявления возможных злоупотреблений и объемов средств, которые потеряла украинская банковская система из-за незаконных сделок.