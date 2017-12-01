Если бизнес попросит: Порошенко готов ввести уголовную ответственность за контрабанду

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности по запросу бизнеса разработать законопроект о введении криминальной ответственности за контрабанду. Об этом глава государства сообщил на встрече с бизнесом в Киеве.

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"Я считаю, что если у нас есть запрет и нет ответственности - это не сработает... Если сейчас бизнес говорит, и поручает нам, правительству, парламенту введение криминальной ответственности за контрабанду - я готов, ссылаясь на вас, разрабатывать соответствующие законопроекты", - сказал президент.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что борьба с контрабандой является одной из ключевых задач правительства.

"У нас есть информация о наличии "обрезанного транзита", когда товары заходят якобы транзитом через Украину, а потом деваются неизвестно куда... Часто контрабанду организовывают правоохранители", - отметил глава правительства.

По его словам, борьба с контрабандой является элементом защиты добросовестного бизнеса и будет продолжена.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций. В мае Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран. Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 миллиона долларов. Проект был согласован весной 2016 года.

Премьер оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 60 миллиардов гривень в год, за счет борьбы с контрабандой и теневыми схемами.