Банки РФ нужно докапитализовать на 40 млрд. долл.

Международное рейтинговое агентство Moody`s оценивает объем необходимой докапитализации российских банков в 2009 году в размере 1,3 триллиона рублей, сообщает РИА Новости. ссылаясь на отчет агентства.

"Агентство оценивает объем потребности российской банковской системы в рекапитализации из внешних источников в 2009 году в размере примерно 1,3 триллиона рублей (40 миллиардов долларов)", - говорится в документе. Тем временем, директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский в конце мая оценивал объем необходимой докапитализации отечественных банков в текущем году на сумму не менее 500 миллиардов рублей. Прогноз сделан на основе оценки объема проблемных долгов банковской системы на уровне 10-12% по итогам 2009 года. В настоящее время этот уровень не превышает 4,5%. Он добавил, что такой прогноз проблемных долгов был сделан исходя из динамики роста задолженности в четвертом квартале прошлого года и первом квартале текущего года. Симановский добавил, что оценка ЦБ может быть неточной - ситуация может улучшиться, и итоговые цифры могу быть ниже нынешних ожиданий.

Рейтинговое агентство Moody`s также отмечает, что основным негативным вызовом для российских банков будет именно ухудшение качества их активов в период текущего экономического спада. Агентство констатирует, что государство провело докапитализацию ведущих государственных кредитных учреждений РФ, тогда как некрупные частные банки до сих по не получили ощутимой поддержки от правительства. Прогноз по развитию российской банковской системы - негативный, пишет агентство.