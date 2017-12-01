Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Богуслав"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Богуслав" на основании решения Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.

Читайте такжеВкладчикам банка "Богуслав" начали выплаты

Как сообщается на сайте фонда, процедура ликвидации продлится 1 год – до 30 ноября 2018 года включительно.

Также сообщается, что ликвидатором банка на этот период назначен Валерий Ермак.

Ранее фонд сообщил о начале выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка "Богуслав" по первой части общего реестра вкладчиков, в которую не вошли суммы по карточным счетам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 6 ноября признал неплатежеспособным банк "Богуслав" за невыполнение требований о докапитализации.

По информации НБУ, владельцами существенного участия финучреждения были Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.