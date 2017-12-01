Президент, Кабмин и Рада хотят продолжения сотрудничества с МВФ - Порошенко

Президент, правительство и парламент Украины привержены выполнению реформ, предусмотренных программой сотрудничества с основным кредитором страны Международным валютным фондом. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве.

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"Хочу четко отметить, что и я, и правительство, и парламент настроены на продолжение сотрудничества с МВФ", - сказал президент.

При этом Порошенко заверил, что программа сотрудничества с Фондом будет продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде.