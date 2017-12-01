Кабмин утвердил проект госбюджета-2018 ко второму чтению в Раде

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, ко второму чтению в Верховной Раде, доработанный после принятия парламентом за основу 14 ноября с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

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"Мы получили рекомендации парламента, вчера окончательно завершили консультации в рамках коалиции, сегодня принимаем окончательное решение о направлении финального документа в украинский парламент", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства высказал ожидания, что парламент рассмотрит проект 7 декабря, чтобы за три недели после этой даты, или до завершения календарного года, министерства и ведомства смогли доработать всю нормативную базу.

Премьер отметил, что рост экономики в текущем году составит 2%, а в следующем ускорится до 3%. «Этот рост на 3% в следующем году дает нам как минимум возможности произвести на 400 млрд грн продукции и услуг больше, чем в 2017 году. Только фонд заработной платы в этих 400 млрд будет равен дополнительным 170 млрд, которые получат украинцы в следующем году», - добавил Гройсман.

При этом премьер отметил, что показатель инфляции, по прогнозам правительства, составит 11,2% в текущем году, а в следующем ожидается снижение роста потребительских цен до 9%.

По его словам, правительство ожидает роста доходов сводного бюджета до 1,155 трлн грн и роста экспорта украинской продукции до 55,7 млрд долл.

Также Гройсман отметил, что проект госбюджета ко второму чтению предусматривает увеличение госфонда энергоэффективности с 800 млн до 2 млрд грн, при этом не менее 800 млн ожидается от международных партнеров, и будет продолжена программа «теплых» кредитов.

Помимо этого, глава правительства сообщил, что проект госбюджета предполагает финансирование в размере 165,3 млрд грн на оборону, 44,3 млрд грн на ремонт и строительство дорог, 7,3 млрд грн на аграрный сектор и дополнительные 4 млрд грн на развитие животноводства.

Согласно проекту, 12,9 млрд грн будет направлено на развитие регионов, а также предусмотрена отдельная поддержка территориальным общинам в размере 1,9 млрд грн.

На уровне 219,1 млрд грн предусмотрено финансирование образования, 8,2 млрд грн – науки.

115,2 млрд грн будет направлено на медицину, а также предусмотрено увеличение финансирования программы «доступные лекарства» из расчета оплаты свыше 15 млн бесплатных рецептов.

Финансирование в размере 126,8 млрд грн будет направлено на социальную защиту, 64,3 млрд грн - на субсидии, 59,9 млрд грн - на поддержку малообеспеченных семей.

5,1 млрд грн запланировано на нужны культуры, 1 млрд грн - на поддержку украинского кинематографа.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

По результатам анализа свыше 2 тыс. поправок депутатов профильный комитет предложил парламенту увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 млрд грн и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.