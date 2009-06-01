КНР первой выйдет из финкризиса

РИА Новости, Константин Щепин. Китай станет первой страной, которая выйдет из мирового финансового кризиса, считает директор научно-исследовательского центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин.

"По нашим оценкам, КНР уже миновала пик финансовой нестабильности в первом квартале 2009 года", - сказала эксперт в понедельник в ходе организованного РИА Новости телемоста Москва-Пекин. По ее прогнозам, во втором квартале рост китайской экономики составит 7%, в третьем - 8%, а в четвертом - 9%. "В результате по итогам года Китай сможет поддержать экономический рост на уровне 8%", - считает Чэнь Фэнъин. По мнению эксперта, локомотивом восстановления китайской экономики является выделенный правительством в октябре минувшего года антикризисный пакет размером 4 триллиона юаней (585 миллиардов долларов). Деньги направлены на поддержку десяти базовых секторов китайской экономики: производства текстильных изделий и машинотехнической продукции, судостроения и автомобилестроения, сталелитейной промышленности, развития информационных технологий, нефтехимической и легкой промышленности, логистики и цветной металлургии. Власти констатируют, что государственная поддержка помогла многим из этих отраслей выйти из кризисной стагнации.