Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом до 2019 года

Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом Украины, предполагающую снижение уровня госдолга к ВВП до 66% в 2017, 62% в 2018 и 58% в 2019 году.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в рамках стратегии планируется увеличение доли внутренних заимствований, регулярное размещение широкого спектра государственных ценных бумаг, удлинение среднего срока обращения этих бумаг, выпуск эталонных финансовых инструментов, обеспечение полноценного доступа Украины на внешние рынки капитала, снижение пиковых нагрузок на госбюджет и стимулирование спроса на государственные ценные бумаги.

Также стратегия предполагает расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-сентябрь 2017 года вырос на 8,5% в долларовом эквиваленте - до 77,03 миллиарда долларов, на 5,85% в гривневом эквиваленте – до 2,043 триллиона гривень.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 триллиона гривень.