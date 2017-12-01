Гройсман рассказал, сколько выделят на оборону в следующем году

Оборонный бюджет Украины на 2018 год составит 165 миллиардов гривень, что составляет 5% валового внутреннего продукта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

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"В бюджете на 2018 год одним из самых главных приоритетов является обороноспособность. Общий бюджет составляет 5% ВВП и равен 165 миллиардам гривень. Эти средства предусмотрены на содержание войска и модернизацию", - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что 16,5 миллиарда гривень впервые пойдут на модернизацию, обновление и новое вооружение украинского войска.

"Наша идеология состоит в том, что украинский военный должен быть хорошо обеспечен и оснащен. Все остальное должны сделать командиры, воины для того, чтобы оборонять нашу страну", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2018 году на нужды безопасности и обороны планируется направить 163 миллиарда гривень, что на 20 миллиардов больше, чем в текущем году.

На финансирование сферы обороны и безопасности в 2016 году было выделено более 113 миллиардов гривень. В 2017 году финансирование оборонного сектора было увеличено до 129 миллиардов гривень.