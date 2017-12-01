Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2705,4320 (1 декабря – 2715,5849)

100 EUR – 3215,4059 (1 декабря – 3217,6965)

10 RUR – 4,6232 (1 декабря – 4,6356)

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,15 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,17/32,22 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0546 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 356,42 миллиона долларов.