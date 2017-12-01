В Украине внедряют единую систему обслуживания бюджетов "Е-Казна"

Правительство утвердило постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2014 № 117», что обеспечит проведение предварительной оплаты на приобретение оборудования, программного обеспечения, услуг по их установке и настройке, услуг по адаптации единой платформы системы обслуживания бюджетов АС «Е-Казна» с целью реализации централизованной модели казначейского обслуживания счетов по поступлениям для Государственной казначейской службы.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, благодаря системе дистанционного обслуживания "Клиент казначейства - Казначейство" и централизованной модели местные бюджеты смогут отслеживать поступления в бюджет в режиме реального времени.

По оценкам Минфина, нововведения позволят усилить защиту информации, снизить расходы на поддержку территориальных площадок обработки информации, оптимизировать бизнес-процессы учета и прохождения платежей, а также дадут возможность принимать оперативные управленческие решения в режиме реального времени и возможность полной интеграции с учетными системами Государственной фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, в Украине второй год подряд функционирует система дистанционного обслуживания "Клиент-Казначейство", которая, так же как и дистанционные системы банков, работает в режиме "24 на 7", с тем лишь отличием, что проводить платежи можно только с рабочего места.

В сентябре текущего года глава Госказначейства Татьяна Слюз сообщила, что обязательное использование системы дистанционного обслуживания "Клиент-Казначейство" для распорядителей средств государственного бюджета возможно уже с 1 января 2018 года.