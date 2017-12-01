Кабмин ухудшил прогноз инфляции в проекте бюджета на 2018 год

Правительство ухудшило прогноз инфляции в проекте бюджета на 2018 год до 9% с 7%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

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"Инфляция в этом году будет 11,2%, и мы оптимистичны относительно снижения инфляции в следующем году до 9%. Это означает, что покупательная способность людей будет выше, а цены более стабильными", - сказал премьер.

Позднее в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что правительство сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году - на уровне 3,6%, в 2020 году - 4%. В то же время, инфляция в 2018 году составит 9%, в 2019 году - 6,5%, в 2020 году - 5%. Уровень безработицы в 2018 году, согласно прогнозам правительства, составит 9,1%, в 2019 году - 8,9%, в 2020 году - 8,5%. При этом рост реальной зарплаты в 2018 году может составить 9,6%.

Как сообщал УНИАН, во время презентации проекта бюджета на 2018 год 18 сентября Владимир Гройсман заявлял, что проект бюджета на 2018 год предусматривает рост ВВП Украины на 3%, инфляцию в 7% и дефицит бюджета в 2,4%.