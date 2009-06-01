Киевская власть выдвигает игорному бизнесу новые условия

Киевские власти обнародовали проект изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по организации и содержанию тотализаторов, игорных заведений в столице.

Текст проекта размещен на официальном портале столичной власти с целью ознакомления с изменениями, которые планируется утвердить и ввести в Киеве.

В частности, новые лицензионные условия включают пункт, в котором определено, что площадь, на которой размещается один игровой автомат в игровом зале, не должна быть меньше 6 квадратных метров.

Также в наработанном проекте отмечается, что игорные заведения не могут размещаться в жилых домах, заведениях здравоохранения, учебных заведениях, органах государственной власти и местного самоуправления, культовых сооружениях, банковских учреждениях, библиотеках, музеях и галереях, производственных помещениях, на территориях и в зданиях, которые являются объектами культурного наследия, на станциях метрополитена и подземных переходах, на остановках общественного транспорта, в объектах коммунальной собственности.

Кроме того, определено, что игорные заведения не должны размещаться ближе чем за 500 метров (с отсчетом по пешеходной зоне) от территории детских дошкольных заведений, средних общеобразовательных школ и других учебных заведений, где учатся дети в возрасте до 18 лет, заведений здравоохранения и культовых сооружений.

Главным разработчиком нового регуляторного акта является Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Киевской городской государственной администрации.

Все предложения и замечания к проекту будут приниматься по 27 июня.

Предусматривается, что новая редакция документа усилит контроль за недопущением к игре лиц, не достигших 18 лет, незаконных и неэтичных действий посетителей или работников игорного заведения, предупреждением случаев угрозы жизни и здоровью лиц, которые находятся в помещении игорного заведения.

В проекте отмечается, что альтернативой предложенному регуляторному акту может быть принятие Верховной Радой Закона “Об азартных играх в Украине”.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в одном из залов игровых автоматов Днепропетровска произошел взрыв, погибли 9 человек, 11 получили ранения разной степени тяжести.

15 мая Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине».

9 марта 2006 г. Киевсовет на сессии своим решением определил порядок размещения заведений игорного бизнеса в Киеве. Согласно принятому документу, субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса в столице, должны были привести размещение заведений игорного бизнеса в соответствие с требованиями этого решения в течение 6 месяцев после его принятия.

Согласно утвержденному порядку, запрещалось размещать заведения игорного бизнеса в жилых домах; в детских, медицинских, учебных заведениях, культовых сооружениях, банковских учреждениях, библиотеках, музеях и выставочных галереях, производственных помещениях; в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления; на территориях и в зданиях, которые являются объектами культурного наследия; станциях метрополитена и подземных переходах; остановках общественного транспорта; объектах коммунальной собственности; на расстоянии менее 500 метров от детских, медицинских, культовых сооружений и учебных заведений.

В свою очередь Хозяйственный суд Киева отменил запрет на установление игровых автоматов возле школ, больниц и мест, где собирается молодежь.