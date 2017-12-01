Кабмин прогнозирует рост экспорта в следующем году на 10%

Кабинет министров прогнозирует рост украинского экспорта в следующем году на 10% - до 55,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

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"Экспорт вырастет с 50,7 миллиарда долларов до 55,7 миллиарда долларов", - сказал премьер.

Премьер напомнил, за время действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом с 1 января 2016 года экспорт украинских товаров в европейские страны вырос на 10%.

"Мы в топ-10 наибольших экспортеров аграрной продукции, по многим позициям мы входим в первую пятерку, но это говорит, что нам нужно больше инвестировать в экспорт", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Петра Порошенко, украинский экспорт в страны Европейского Союза в 2017 году вырос на 30%, а их доля в структуре внешней торговли достигла 43%.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-октябре 2017 года сведен с дефицитом на уровне 4,998 миллиарда долларов, что на 14,6% больше дефицита за январь-октябрь 2016 года.