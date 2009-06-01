Налоговики Киева пресекли 134 фиктивные фирмы

Столичная налоговая милиция за январь-апрель пресекла деятельность 134 фиктивных фирм и 9 «конвертационных центров».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, кроме того, подразделением налоговой милиции за январь-апрель выявлено 262 преступления, из них – 253 в особо крупных размерах в сфере налогообложения.

По состоянию на 1 мая по материалам сотрудников налоговой милиции возбуждено 178 уголовных дел.

С начала текущего года налоговой милицией всего обеспечено поступлений в бюджет в сумме 352 млн. 581 тыс. грн.