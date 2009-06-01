КМУ внес в ВР основные направления бюджетной политики на 2010 г.

КМУ внес на рассмотрение ВР основные направления бюджетной политики на 2010 г.

Кабинет министров внес на рассмотрение парламента документ об основных направлениях бюджетной политики на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на Согласительном совете председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, необходимо «проработать предложения от Кабинета министров Украины и определиться, когда мы выйдем на рассмотрение этого вопроса совместно с правительством».

В.ЛИТВИН добавил, что необходимо будет провести заседание консультативно-совещательного совета по вопросам местного самоуправления, действующего в Верховной Раде Украины, для того, чтобы была позиция услышана и понята» представителей местного самоуправления.