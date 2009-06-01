Депутатов Европарламента уравняют в зарплате

Депутаты Европарламента с июля этого года будут получать одинаковую зарплату из средств бюджета Евросоюза в сумме 7665,31 евро без вычета налогов, или "чистыми" - 5963,33 евро, сообщает радиостанция "Контакт".

В настоящее время зарплата членам Европарламента выплачивается их национальных бюджетов, по ставкам, определенных местным законодательством. Это вызывает резкое недовольство у депутатов из восточноевропейских стран-членов ЕС. Для сравнения, месячная зарплата члена Европарламента от Италии составляет около 12 тысяч евро, тогда как у коллеги из Болгарии менее одной тысячи. Информация об уравнивании зарплаты депутатов Европарламента, которых насчитывается 785, появилась в преддверии предстоящих 7 июня выборов в ассамблею. Раздражение у европейских налогоплательщиков ранее уже вызвали сообщения СМИ о решении соорудить для "европарламентариев"новый фитнес-центр стоимостью 9,5 миллиона евро, а также о нецелевом использовании рядом депутатов средств бюджета ЕС при оплате труда своих помощников и частые переезды народных избранников, которых в прессе зачастую сравнивают с "передвижным цирком". Этого сравнения депутаты удостоилась в связи с тем, что раз в месяц они, равно как и персонал Европарламента, выезжают из штаб-квартиры в Брюсселе на сессию в Страсбург. Сторонники созыва всех заседаний ассамблеи исключительно в бельгийской столице утверждают, что это позволит бюджету ЕС ежегодно экономить до 200 миллионов евро.