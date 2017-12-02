В Украине вырос максимальный размер пособия по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в Украине вырос на 5% - до 7048 грн - в связи с увеличением прожиточного минимума с 1 декабря.

Читайте такжеБолее 10 миллиардов доходов: Кабмин утвердил бюджет Фонда по безработицеОб этом сообщили в Государственной службе занятости.

Ранее максимальный размер пособия по безработице составил 6739 грн.

Как сообщал УНИАН, согласно закону "О государственном бюджете на 2017 год", с 1 декабря в Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен (4,63%) - до 1762 гривен.

Так, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1700 грн (увеличен на 76 грн), детей до 6 лет - 1492 грн (увеличен на 66 грн), для детей от 6 до 18 лет - 1860 грн (увеличен на 83 грн), для трудоспособных лиц - 1762 грн (увеличен на 78 грн) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1373 гривен (увеличен на 61 грн).